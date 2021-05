Balenottera rimane intrappolata nel Tamigi, liberata dopo ore di lavoro: è ferita, la sua vita è in bilico [FOTO e VIDEO]

Una piccola balena era rimasta bloccata lungo il fiume Tamigi, nel settore sudoccidentale di Londra. Centinaia di persone si sono radunate alla chiusa di Richmond dopo che la balena, ritenuta una balenottera minore, lunga tra i 3 e i 4 metri, è rimasta bloccata sui rulli per le barche (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Nelle tantissime immagini disponibili sull’accaduto, si vede un uomo della Port of London Authority bagnare l’esemplare, mentre un veterinario ha eseguito dei controlli sulla sponda del fiume. In seguito, sono arrivati un team del Royal National Lifeboat Institute (RNLI), insieme ai Vigili del Fuoco e agli uomini del servizio British Divers Marine Life Rescue. Intorno all’1 di notte, l’esemplare è stato finalmente liberato. La balenottera era stata notata intorno alle 21 di ieri, domenica 9 maggio.

Glen Nicolaides della London Fire Brigade ha dichiarato che la balena è stata spostata in una posizione più stabile, dove sarà valutata per determinare l’entità delle sue ferite e se potrà essere rilasciata. Nonostante sia stata liberata, infatti, c’è ancora un alto rischio per la balena, secondo Martin Garside, portavoce della Port of London Authority. “È un leggero successo nel senso che l’animale non è più bloccato sul cemento ma la vita di quella balena è in bilico: è ferita, è molto giovane ed è molto lontana da casa. Questo animale arriva dal Mare del Nord settentrionale, quindi centinaia di chilometri da dove dovrebbe essere. Non ci sono segni evidenti di sua madre”, ha dichiarato.

Le balenottere minori sono le più piccole delle grandi balene, crescendo fino a circa 10 metri. Solitamente si trovano in tutto il Nord Atlantico e nel Pacifico.