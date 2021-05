Barbanti (S. Raffaele): ‘Nuovi farmaci riducono frequenza attacchi emicrania’

Roma, 19 mag (Adnkronos Salute) – In Italia circa 15 milioni di persone soffrono di emicrania e si stima che una su tre abbia almeno un episodio a settimana. Proprio questo gruppo di persone potrebbe trarre beneficio da un nuovo approccio di cura che si basa su terapie preventive. Piero Barbanti, responsabile del Centro diagnosi e terapia delle cefalee e del dolore dell’Irccs San Raffaele Pisana di Roma ad ‘Alleati per la Salute’ ( ), il nuovo portale dedicato all’informazione medico-scientifica realizzato da Novartis, fa il punto sulla malattia e le nuove strategie terapeutiche.

‘L’emicrania – afferma Barbanti – è una malattia del cervello estremamente severa ma non pericolosa: prima causa di disabilità delle donne sotto i 50 anni e seconda patologia più disabilitante, in assoluto, del genere umano. Possiamo dire che è la tempesta perfetta di un cervello che, per un tragico errore, trasforma in dolore ogni variazione climatica, ormonale o emotiva”.

Contro gli attacchi di emicrania l’emicrania, però, non mancano le novità terapeutiche. ‘L’avvento degli anticorpi monoclonali, cioè una cura selettiva e specifica per l’emicrania – osserva Barbanti – ha completamente cambiato il mindset, ovvero la mentalità e la qualità del lavoro del medico. Da un lato il mondo delle cefalee e dell’emicrania emerge come una delle branche più sviluppate in campo neurologico e, dall’altro, allevia una sofferenza psicologica che non è solo del paziente, ma anche del medico, che ha un’alternativa alle terapie tradizionali non sempre così efficaci. I nuovi farmaci biologici (anti Cgrp) – spiega – sono in grado di bloccare l’azione della proteina Cgrp che aumenta nel sangue quando si scatena una crisi emicranica e che è in gran parte responsabile della fase dolorosa”.

Gli anticorpi monoclonali non si assumono quando insorge un attacco acuto di cefalea perché sono una terapia di profilassi, cioè mirata a ridurre frequenza, intensità e durata degli attacchi emicranici nel corso del tempo. ‘Queste nuove terapie hanno rivoluzionato la vita del paziente per una serie di motivi”, ricorda il neurologo che osserva come sia migliorata l’aderenza alla cura perché la somministrazione è ‘semplice, mensile sottocutanea e ben tollerata”. Sul piano dell’efficacia basta considerare che il 60% dei pazienti ha una riduzione media del 50% dei giorni mensili di emicrania già a partire dal mese successivo alla prima somministrazione e non sono stati riportati, ad oggi, gravi eventi avversi.

‘Oltre alla riduzione netta del numero di giorni di emicrania senza avventi aversi ‘ sottolinea Barbanti ‘ il paziente, cosa che non ci saremmo aspettati, non guadagna solo giorni senza dolore, ma anche in termini di felicità e capacità di essere protagonista della propria vita. La disabilità che definiamo intercritica è drammaticamente ridotta da questo trattamento che sembra far tornare la gioia di vivere nei pazienti”.

Le nuove terapie specifiche, efficaci e ben tollerate hanno elevato il grado di comunicazione medico-paziente. Come osserva Barbanti: ‘Il paziente sa che l’emicrania è una malattia del neurone, la cellula nervosa, e che può essere curata. Questo porta l’interazione con il medico a un livello più scientifico, più motivante per il paziente e appagante per il medico. Inoltre ‘ conclude lo specialista – complice il triste periodo della pandemia, il medico e paziente hanno scoperto la telemedicina che per il follow-up di queste cure, aiuta e incontra il favore di entrambi”. L’intervento dell’esperto è disponibile su: