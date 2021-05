Branco di elefanti irrompe in città dopo un viaggio di 400km: a spasso per le strade di Yuxi, residenti evacuati in Cina [FOTO e VIDEO]

I residenti di Yuxi, città nella provincia dello Yunnan, in Cina, hanno avuto una grande sorpresa quando 15 elefanti asiatici sono improvvisamente apparsi nel loro quartiere. I pachidermi hanno percorso una strada sotto le luci notturne della città, con i loro giganteschi corpi che quasi bloccavano l’intera strada (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

I 15 elefanti sono entrati in città intorno alle 22 di giovedì 27 maggio e sono entrati in aree sicure per l’uomo alle 2 dl mattino del 28 maggio, dichiarano le autorità, spiegando di aver continuato a tracciare il percorso degli animali tramite l’utilizzo di droni.

Questi elefanti hanno percorso oltre 400km da quando hanno lasciato il loro habitat nella Xishuangbanna National Nature Reserve nello Yunnan meridionale il 16 aprile, hanno spiegato le autorità locali. Durante il loro viaggio di 40 giorni, hanno danneggiato 561.333 metri quadrati di coltivazioni, che hanno causato perdite di quasi 1,07 milioni di dollari, così come grandi disagi per le popolazioni locali. I residenti di Yuxi sono stati evecuati. Fortunatamente non sono riportati feriti o vittime.

È insolito che gli elefanti lascino il loro habitat e si dirigano verso nord in questo periodo, quando il cibo per gli elefanti asiatici nelle montagne e nelle foreste è più scarso nelle aree settentrionali, spiegano gli ecologi. La riduzione delle foreste pluviali nella “casa” degli elefanti potrebbe essere il motivo che ha portato alla loro migrazione. Un’altra possibilità è che questo branco di elefanti si sia smarrito durante la marcia a causa della mancanza di esperienza del suo leader, spiegano gli ecologi.