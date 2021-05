Roma, 3 mag. – (Adnkronos) – Al via questa mattina la vaccinazione dei calciatori e dello staff della Nazionale italiana di calcio che prenderà parte a giugno al Campionato Europeo. La somministrazione, organizzata dalla Figc nel dettaglio, è in corso presso l’Istituto nazionale per le malattie infettive ‘Lazzaro Spallanzani’ di Roma e presso l’IRCCS Humanitas di Rozzano (Milano).