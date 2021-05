Calcio: Amadeus, ‘scudetto strameritato, grande Conte e grandissimi ragazzi!’

Milano, 2 mag.(Adnkronos) – “Grande Conte, grandissimi ragazzi, scudetto strameritato, siamo felicissimi”. Così Amadeus, da sempre tifoso tra i più accaniti e iconici dell’Inter, commenta all’Adnkronos la vittoria del 19esimo scudetto della squadra nerazzurra.

“Siamo in giro in macchina a festeggiare io, Jose, Giovanna e il cane -dice- tutti con le bandiere a fare casino e caroselli in auto. Siamo felicissimi, Forza Inter!”.