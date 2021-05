Calcio: Champions League, le formazioni ufficiali di Manchester City-Chelsea

Oporto, 29 mag. – (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Manchester City e Chelsea in campo alle 21 allo stadio ‘Do Dragao’ di Oporto per la finale di Champions League. Questi gli 11 iniziali.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko; De Bruyne, Gundogan, Foden; Mahrez, Bernardo Silva, Sterling. All. Guardiola.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger; James, Kanté, Jorginho, Chilwell; Mount, Havertz; Werner. All. Tuchel.