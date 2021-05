Calcio: Champions, Mahrez stende il Psg 2-0 e City vola in finale**

Manchester, 4 mag. (Adnkronos) – Il Manchester City è la prima finalista di questa Champions League. La squadra di Pep Guardiola supera 2-0 il Psg di Neymar, nella semifinale di ritorno, dopo il successo per 2-1 a Parigi, e vola in finale per la prima volta, dove affronterà la vincente della sfida tra Real Madrid e Chelsea. Protagonista della serata il francese naturalizzato algerino Riyad Mahrez, autore della doppietta che stende la formazione di Pochettino. Il City nel primo tempo va avanti con il minimo sforzo. Gli uomini di Guardiola passano alla prima occasione con un preciso diagonale di Mahrez all’11, dopo che il Psg aveva in più di una occasione sfiorato il vantaggio. Le migliori occasioni al 17′ su un colpo di testa di Marquinhos, terminato sulla parte superiore della traversa, e al 20′ con un sinistro a giro dal limite di Di Maria, dopo un errore difensivo, che ha sfiorato il palo.

Nella ripresa City più attento e pericoloso nelle ripartenze. Al 54′ lancio in contropiede per Foden che, solo davanti al portiere, calcia addosso a Navas ma il gioco era fermo per fuorigioco del talento inglese. Un minuto dopo sempre Foden prova la conclusione dal limite ma Navas respinge d’istinto. Poco dopo ci prova Neymar senza fortuna, ma al 63′ il City raddoppia: De Bruyne lancia in area sulla sinistra Foden che centra basso sul secondo palo per l’accorrente Mahrez che da due passi insacca di sinistro per la personale doppietta. Il Psg accusa il colpo e al 69′ resta anche in dieci uomini per l’espulsione Di Maria per una pedata a palla lontana e fuori dal campo ai danni di Fernandinho. La squadra di Guardiola è ormai padrona del campo e al 77′ sfiora il tris: Foden entra in area sulla sinistra e calcia in diagonale ma la palla colpisce il palo alla sinistra di Navas.