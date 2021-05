Calcio: Gasperini, ‘c’è delusione gara tirata e sfortunati su episodi, su Pessina era rigore’

Reggio Emilia, 19 mag. (Adnkronos) – “Un po’ di delusione sicuramente c’è, è stata una partita tirata, anche bella, non è stata fortunata negli episodi per noi, sul primo gol e sul fallo da rigore su Pessina, poi è diventata più difficile, siamo calati un po’ e loro hanno trovato questo bel gol con Chiesa”. Lo ha detto il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini alla Rai dopo la finale di Coppa Italia persa con la Juventus. “Fallo su Pessina? Io ho avuto la sensazione del rigore anche dal vivo, dal modo in cui è entrato Rabiot e come è caduto Pessina si percepiva la carica, la cosa è stata abbastanza evidente. Quello di due anni fa era un episodio clamoroso, questo è un episodio, era rigore ma rientra più nella normalità dei rigori dati e non dati”, ha aggiunto Gasperini. “Vincere lo scudetto in Italia sarà dall’epoca del Verona che non succede, c’è grandissima difficoltà e vale anche per la Coppa Italia. Noi siamo molto felici di essere arrivati in finale, speravamo. Abbiamo giocato all pari e siamo soddisfatti di essere arrivati a questo livello”.