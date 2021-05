Calcio: Gravina, ‘la Figc c’è, tutti insieme usciremo dalla crisi”

Roma, 12 mag. – (Adnkronos) – “In un momento di crisi così profonda, la Figc è un punto di riferimento fondamentale per il calcio di base”, il numero uno del calcio lombardo Carlo Tavecchio ha accolto così il presidente federale Gabriele Gravina nella riunione con il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale e con i delegati provinciali della Lombardia svoltasi oggi a Milano. Parole di fiducia e di rispetto istituzionale che hanno anticipato un serie di interventi accorati e partecipati da parte dei rappresentanti dei club dilettantistici e giovanili della regione numericamente più grande d’Italia. Decentramento amministrativo, rapporto sinergico con la Figc, ripartenza dell’attività post-pandemia, criticità della riforma voluta dall’ex Ministro Spadafora, maggiore formazione e riforma del sistema premiale per chi investe nei settori giovanili sono alcuni degli argomenti trattati.

“Con i suoi sacrifici, il calcio ha dato speranza al Paese nel momento più difficile dal dopo guerra ad oggi – ha affermato Gravina rivolgendosi ai rappresentanti del calcio lombardo – la vostra presenza sul territorio è stata fondamentale. Anche per questo sto visitando tutti i territori per rappresentare la vicinanza della Federazione al calcio di provincia, per conoscere tutte le difficoltà e recepire suggerimenti utili per la riforma del sistema nel suo complesso”.

Da ex presidente federale, è stato proprio Tavecchio a riconoscere le motivazioni della scelta di Gravina nell’aprire un dialogo diretto con i rappresentanti del calcio territoriale: “è un onore accogliere il presidente federale in Lombardia, la decisione di Gravina di visitare tutte le regioni rappresenta un atto di stile ed eleganza istituzionale che avvicina la Figc ai territori. Le problematiche che attanagliano le società dilettantistiche sono tante, per questo è fondamentale avere al fianco la Federazione”.