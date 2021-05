Calcio: Hamsik, ‘De Laurentiis ha fatto un ottimo lavoro con il Napoli’

Roma, 3 mag. – (Adnkronos) – “Ho sempre avuto un buon rapporto con il presidente De Laurentiis. Ha riportato il grande calcio a Napoli dopo gli anni della Serie B. Adesso il club è tornato al vertice e hanno giocato la Champions League”. L’ex capitano del Napoli Marek Hamsik, oggi in Svezia al Goteborg, torna a parlare della sua ex squadra. “Credo che abbia fatto un ottimo lavoro: il Napoli non ha problemi di soldi e tutto va bene. E’ così che si dovrebbero gestire le cose nel mondo del calcio”, aggiunge il centrocampista slovacco ad Aftonbladet.