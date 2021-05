Calcio: Lazio club Montecitorio, ‘grazie a Lulic, esempio di lazialità’

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – ‘è intenzione del Lazio Club Montecitorio dare il giusto tributo a Senad Lulic, un atleta che in quasi dieci anni ha incarnato al meglio i valori della polisportiva più importante d’Europa per numero di sezioni sportive e di atleti iscritti. Nei prossimi giorni terremo un evento per ringraziare pubblicamente Lulic che attraverso la sua umiltà e la sua abnegazione ha rappresentato un esempio di pura lazialità, soprattutto attraverso l’importante gesto sportivo nella finale di Coppa Italia del 2013, di cui proprio oggi ricorre l’anniversario”. Lo afferma Paolo Trancassini, presidente del Lazio Club Montecitorio, annunciando l’evento che si svolgerà nei prossimi giorni per ringraziare Senad Lulic.