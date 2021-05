Roma, 26 mag. (Adnkronos) – “Da milanista sono molto arrabbiato, per me Mino Raiola rappresenta l’essenza di come lo sport non dovrebbe essere”. Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, all’incontro promosso dalle Acli nazionali, ‘Ius Soli. Italiano, modestamente, lo nacqui’.