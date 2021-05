Calcio: Mezzaroma commosso, ‘grande gioia per Salernitana, è stata vittoria di squadra’**

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – ”E’ una grandissima gioia, l’epilogo di un percorso iniziato ormai 12 anni fa. E’ prima di tutto la vittoria di tutta la squadra e del mister con tutto il suo staff tecnico che ringrazio”. Così l’imprenditore Marco Mezzaroma, comproprietario della Salernitana, commenta all’Adnkronos la promozione in A della squadra granata. ”E’ una vittoria di carattere, di un gruppo dove ci sono tanti talenti secondo me sottovalutati”, sottolinea Mezzaroma, visibilmente commosso al telefono. Il ritorno nella massima serie dopo 23 anni lo riempie d’orgoglio: ”Sono felice per la gioia che abbiamo dato alla città e ai salernitani”. Mezzaroma si leva anche qualche sassolino dalla scarpa: ”Sono contento per la gioia che abbiamo dato anche a quelli che dicevano che non volevamo andare in A. Sono felice di averli smentiti e penso che siano contenti anche loro…”.

Un ricordo nel cuore? ”La fotografia di capitan Di Tacchio -ricorda- che mette le due dita in gola al compagno Patrich Dziczek per tirargli via la lingua e salvargli la vita dopo un malore in campo. E’ l’immagine emblematica dell’attaccamento alla maglia e dello spirito di gruppo di questa squadra”.

Mezzaroma vuole godersi la vittoria e preferisce non parlare del futuro della Salernitana, per ora unico caso di società calcistica approdata in A in multiproprietà, visto che il suo presidente, Claudio Lotito, è anche il patron della Lazio: ”Adesso mi voglio godere un giorno di felicità, penso che ce lo siamo meritati”.