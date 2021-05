Calcio: Mkhitaryan non convocato dall’Armenia, ‘sorpreso, motivazioni non mi convincono’

Roma, 24 mag. – (Adnkronos) – L’attaccante della Roma Henrikh Mkhitaryan, non è stato convocato a sorpresa dalla nazionale dell’Armenia in vista delle prossime partite contro Croazia e Svezia. Il 32enne, stella indiscussa del calcio armeno, ha commentato l’esclusione su Twitter. “Con mia grande sorpresa, sono stato informato dallo staff della Nazionale armena che non sono stato convocato per le prossime gare. Le ragioni che mi hanno fornito non mi convincono. Auguro comunque buona fortuna ai nostri ragazzi per le prossime partite”.