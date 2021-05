Calcio: Nazionale, primo allenamento per gli azzurri, presente anche Ferrari

Cagliari, 26 mag. – (Adnkronos) – Prosegue al Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula (CA) la prima fase del raduno di preparazione al Campionato Europeo in vista dell’amichevole con San Marino in programma venerdì alla ‘Sardegna Arena’ di Cagliari. In mattinata gli Azzurri hanno svolto il primo allenamento di gruppo ed è sceso in campo anche il difensore del Sassuolo Gian Marco Ferrari, convocato ieri da Mancini dopo il forfeit di Manuel Lazzari. Hanno lavorato a parte Pellegrini, Raspadori, Sensi, Spinazzola e Verratti.

‘Ho ritrovato i ragazzi bene -ha dichiarato incontrando i giornalisti il preparatore atletico della Nazionale Andrea Scanavino- felici di essere qui con le famiglie. Questo pre-ritiro serve per staccare un po’ la spina dopo le pressioni di un campionato che è stato intenso fino all’ultima giornata. Stiamo valutando le condizioni dei giocatori e cerchiamo di metterli nelle condizioni migliori per sentirsi bene ed essere così in grado di svolgere sul campo quanto richiesto dall’allenatore”.