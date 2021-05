Roma, 3 mag. – (Adnkronos) – L’ex difensore della Roma Ubaldo Righetti è stato colto da un malore durante una partita di padel ed è stato ricoverato all’ospedale Sant’Andrea della Capitale. Il 58enne, opinionista di Roma Tv, non sarebbe in pericolo di vita, è cosciente e le sue condizioni pur serie non sarebbero gravi.