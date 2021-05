Calcio: Sami Khedira si ritira al termine della stagione, ‘passo difficile ma giusto’

Berlino, 19 mag. (Adnkronos) – Il campione della Coppa del Mondo 2014 Sami Khedira si ritirerà dopo l’ultima giornata di Bundesliga di sabato. Lo ha annunciato il giocatore dell’Hertha Berlino. “Il momento in cui ho capito che non avrei più potuto giocare è stato di gran lunga il momento più amaro della mia carriera”, ha detto il centrocampista. “è un passo piuttosto difficile, ma quello giusto, 15 anni di calcio professionistico hanno lasciato il segno”, ha aggiunto.

Khedira ha giocato 77 partite con la nazionale tedesca e ha fatto parte della squadra che si è assicurata il titolo di Coppa del Mondo in Brasile nel 2014. Ha segnato un gol durante l’iconica semifinale 7-1 contro i padroni di casa. A livello di club, il centrocampista ha vinto la Champions League con il Real Madrid nel 2014 e il titolo italiano di Serie A cinque volte con la Juventus. Ha anche conquistato il titolo della Bundesliga nel 2007 con il VfB Stuttgart. Da gennaio Khedira gioca per l’Hertha e giocherà la sua ultima partita da professionista contro l’Hoffenheim. La sua carriera ha subito ripetute battute d’arresto negli ultimi anni, tuttavia, a causa di diversi infortuni.