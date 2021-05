Calcio: Solskjaer, ‘Mourinho un vincente, farà bene in Serie A’

Roma, 6 mag. – (Adnkronos) – “Mourinho? è una grande notizia, è stato ed è un grande manager e ha tanto da dare al calcio, sono contento che sarà sulla panchina della Roma: è un vincente. In bocca al lupo a lui, peccato sia andato via dalla Premier League ma farà bene in Serie A”. L’allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer commenta così, ai microfoni di Sky Sport, all’arrivo di Josè Mourinho sulla panchina della Roma a pochi minuti dalla semifinale di ritorno di Europa League proprio contro i giallorossi.