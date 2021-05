Dortmund, 3 mag. – (Adnkronos) – “Il prossimo anno Haaland non si muove da qui”. Lo dice il Ceo del Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke sul futuro a breve termine dell’attaccante norvegese. “Mino Raiola può fare anche un’intervista al giorno per quel che mi riguarda, non è un problema per noi. Erling Haaland nella prossima stagione sarà ancora un giocatore del Borussia Dortmund”, aggiunge Watzke a Sport 1.