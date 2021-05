Camera: oggi Question time con Franceschini, Stefani, Bianchi e Giorgetti

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – Si svolge oggi, alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, risponde a una interrogazione sulle misure a favore dei lavoratori del comparto dello spettacolo. La ministra per le Disabilità, Erika Stefani, risponde a una interrogazione sulle iniziative volte a garantire i diritti delle persone con disabilità e dei relativi caregiver nell’attuale contesto pandemico.

Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a garantire l’avvio in sicurezza del prossimo anno scolastico e la conseguente frequenza in presenza per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado; sulle iniziative volte a rendere pubblici i protocolli siglati con i fornitori di piattaforme per la didattica a distanza, nonché le relative condizioni di fornitura.