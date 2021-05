Camera: Question time con Lamorgese e Franco

Roma, 26 mag (Adnkronos) – Si svolge oggi, mercoledì 26 maggio alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Lo rende noto la Camera dei deputati.

La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, risponde a una interrogazione sulle iniziative relative alle garanzie di sicurezza e affidabilità circa gli esiti di un recente bando di gara di interesse delle forze di polizia per la gestione e l’implementazione della rete 4G e delle sue evoluzioni (Pagani ‘ PD).

Il ministro dell’Economia e delle finanze, Daniele Franco, risponde a interrogazioni sugli elementi in merito ai soggetti che hanno adempiuto al versamento della prima rata dell’imposta sui servizi digitali e al relativo gettito (Currò ‘ M5S); sul possibile accordo con la Commissione europea sul rilancio di Alitalia (Fassina ‘ LeU); sulle iniziative volte a includere le medie e grandi imprese italiane nella platea dei beneficiari dei contributi previsti dal ‘decreto sostegni”, al fine di favorire la ripresa economica (Fregolent ‘ IV).