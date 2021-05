Carne bovina richiamata dai supermercati: contaminazione microbiologica, non consumare [MARCHIO E LOTTO]

La nota catena di supermercati biologici NaturaSì ha pubblicato un avviso di richiamo per Carpaccio Bovino a marchio Fattoria alle Origini, venduto in confezioni da 200 g. Il motivo del richiamo è indicato in contaminazione microbiologica. Il ritiro del prodotto si limita al lotto n°257, con data di scadenza 18/05/2021.

Come si legge nella nota, “Si raccomanda ai consumatori di controllare il prodotto acquistato e le scorte in casa e se appartenenti alla scadenza richiamata, di NON CONSUMARLO e di riportarlo al proprio negoziante che provvederà a sostituirlo o rimborsarlo oltre che a chiarire eventuali dubbi”.