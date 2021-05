Centrosinistra: Furfaro-Pizzolante, ‘nasce ‘Prossima’, ripartiamo insieme’

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “Bisogna ripartire insieme dopo l’emergenza Covid. Tutto riportando la persone al centro della discussione politica”. Così Marco Furfaro della direzione nazionale del Pd aprendo i lavori dell’evento le ‘Parole che non ti aspetti’ organizzato dalla rete ‘Prossima’.

‘Il Covid è stata una tragedia che hanno pagato giovani e donne, le persone più deboli. Sono cresciute le diseguaglianze ‘ ha aggiunto – Sono cresciute le ricchezze di chi già aveva. Il mondo sta cambiando. Il governo Conte ha fatto del suo meglio e il Pd è tornato al centro della vita del Paese. Si è provato ad invertire la rotta di un centrosinistra che è tornato guardare le persone che restano indietro. Ora trasformiamo la crisi in un’opportunità per uscirne migliori. C’è una nuova segreteria con Letta che sta facendo molto bene. Sono state lanciate le agorà democratiche che sono un segno di apertura”.