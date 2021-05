Cercasi guardiano per piccola isola in Scozia: è disabitata da 30 anni

La piccola Isola Martin, in Scozia, è alla ricerca di un guardiano in vista dell’afflusso di visitatori estivi. L’isola, che si trova vicino Ullapool, sulla costa occidentale, è disabitata da 30 anni e ora punta ad attrarre singoli o coppie per viverci in maniera permanente. L’isola Martin offre due spiagge, un micro museo e una collina dove poter praticare birdwatching.

Il lavoro di guardiano richiede circa tre ore al giorno, in cambio di alloggio e 150 sterline a settimana. Bisognera’ “fare un po’ di pulizia, mantenere pronte le tre case sull’isola per gli ospiti, pulire i bagni pubblici, accogliere i visitatori e assicurarsi che rispettino le misure di sicurezza Covid”, ha spiegato la direttrice del trust locale, Becky Thomson.

Tra le attrattive dell’isola, anche la prima sagra delle alghe che si tiene dal 6 al 12 settembre.