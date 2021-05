Roma, 29 mag. – (Adnkronos) – Damiano Caruso trionfa nella ventesima e penultima tappa del Giro d’Itala, con partenza da Verbania e arrivo in salita sull’Alpe Motta dopo 164. Il 33enne siciliano della Bahrain Victorious si impone in solitaria davanti alla maglia rosa Egan Bernal (Ineos), consolidando il secondo posto in classifica. Domani cronometro conclusiva di 30 km con arrivo a Milano.