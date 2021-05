Meteo, nuovo ciclone nascente nel Golfo del Bengala: colpirà l’India nei prossimi giorni

Neanche il tempo di riprendersi dal devastante impatto del ciclone Tauktae, che ha ucciso decine di persone e distrutto centinaia di villaggi mentre continua a portare piogge e temperature insolitamente moderate in tutto nord del Paese, un nuovo ciclone e’ in fase di formazione nel Golfo del Bengala e colpirà l’India nei prossimi giorni.

L’India Meteorological Department (IMD) informa che “un’area di bassa pressione, che di solito precede una tempesta ciclonica, potrebbe colpire gli stati delle coste orientali il 22 maggio. E’ molto probabile che si intensifichera’ gradualmente, trasformandosi in ciclone nelle 72 ore successive, per poi raggiungere le coste di Odisha e Bengala Occidentale il 26 di maggio“. M. Mohapatra, Direttore Generale dell’IMD ha detto ai media che “è troppo presto, comunque, per prevedere la traiettoria specifica del ciclone nascente”.