Ciclone Tauktae, centinaia di migliaia di persone in fuga in India: onde alte 3 metri, almeno 20 morti e oltre 120 dispersi in mare [FOTO]

Il ciclone Tauktae ha effettuato il landfall sulla costa occidentale dell’India con venti fino a 185 km/h e onde fino a 3 metri, provocando la morte di almeno 20 persone.

L’enorme vortice ha trasformato le strade in fiumi costringendo centinaia di migliaia di persone a fuggire.

Dopo avere investito ieri Kerala, Goa e Maharashtra, ha in seguito raggiunto le coste del Gujarat, dove 150mila persone erano già state evacuate dalla Protezione Civile. Molte case sono state spazzate via mentre il vento ha sradicato alberi e pali dell’elettricità.

Circa 127 persone risultano disperse nel Mar Arabico a causa del naufragio provocato dal ciclone di una chiatta alla deriva al largo della costa di Mumbai: lo ha reso confermato la Marina militare indiana. Due navi della Marina e alcuni elicotteri partecipano in queste ore alle operazioni di ricerca e soccorso. A bordo dell’imbarcazione c’erano 273 persone e finora ne sono state tratte in salvo 146.

L’aeroporto di Mumbai è chiuso e circa 600 pazienti affetti da Covid-19 sono stati trasferiti in ospedali da campo in luoghi più sicuri, mentre il livello del mare si alzava di 3 metri davanti alla città balneare di Diu.

Il ciclone al momento sta perdendo potenza, e questa mattina è stato declassato da “estremamente grave” a “molto grave”.