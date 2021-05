Liguria: cinghiale passeggia tra i bagnanti sulla spiaggia di Vernazzola [VIDEO]

E’ diventata virale sui social la passeggiata sulla spiaggia di Vernazzola, a Genova, di un cinghiale che se ne va tranquillamente a spasso tra i bagnanti intenti a prendere il sole. L’animale, che ha rovistato tra le borse e gli zaini, era in cerco di cibo. Non avendo trovato nulla si è allontanato pacificamente. Non è la prima volta che l’animale viene avvistato in quel luogo, del quale in realtà è quasi un ospite fisso: la spiaggia in questione, infatti, è una delle sue mete preferite e il cinghiale non è mai stato aggressivo nei confronti delle persone presenti.