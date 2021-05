Cinque giovani dispersi in Valpelline: una bufera di neve ostacola le ricerche

5 giovani, probabilmente scialpinisti, risultano dispersi in Valpelline, in Valle d’Aosta. L’allarme è scattato nel pomeriggio quando i 5 – quattro milanesi e un francese – non hanno fatto rientro a casa; inoltre, non rispondono al cellulare.

A causa della bufera di neve in atto, i soccorritori, portati in quota con l’elicottero, stanno salendo a piedi. La zona di ricerca è quella intorno al bivacco Regondi, a circa 2500 metri di quota. I cinque ragazzi erano diretti al lago di Clusaz, partendo da località Glacier, dove è stata trovata la loro auto.