Cip: Pancalli, ‘prossima sfida consolidare rapporti con governo’

Roma, 25 mag. – (Adnkronos) – ‘Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha riconosciuto che siamo nella fase adulta, siamo cresciuti e siamo l’avanguardia all’interno del movimento culturale del Paese. La grande sfida per il Comitato italiano paralimpico sarà ora quella politica: consolidare i nostri rapporti istituzionali con governo, Sport e Salute, Miur, e non allontanarsi mai dalla coerenza della nostra mission: promuovere lo sport come strumento di inclusione e integrazione per tutti”. Questo il messaggio del presidente del Cip Luca Pancalli, nel suo discorso che ha dato il via all’assemblea elettiva in corso al Salone d’Onore del Coni.