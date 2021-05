Clima, Aprile 2021 è stato il più freddo dal 2003 in Europa: grande anomalie termica negativa in tutto il continente

Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio per conto dell’Unione europea, pubblica regolarmente ogni mese bollettini climatici che riportano i cambiamenti osservati nella temperatura globale dell’aria in superficie, della copertura di ghiaccio e delle variabili idrologiche. Tutti i risultati riportati si basano sulle analisi meteorologiche generate da modelli numerici di previsione meteorologica, utilizzando miliardi di misurazioni provenienti da satelliti, navi, aerei e stazioni meteo dislocate in tutto il mondo.

In riferimento alle temperature dell’aria in superficie nel mese di aprile 2021, Copernicus Climate Change Service ha rilevato che:

La temperatura globale di aprile 2021 è stata di 0,2 °C superiore alla media del periodo 1991-2020

A livello globale, aprile 2021 è stato più caldo di qualsiasi mese di aprile precedente al 2010, ma più freddo rispetto al mese di aprile nel 2010 e ai mesi di aprile nel periodo dal 2016 al 2020

In tutta Europa, aprile 2021 è stato il mese più freddo se comparato allo stesso periodo di ogni anno dal 2003

Sono state registrate temperature molto più alte della media in diverse regioni del Nord-Est del Canada, del Nord-Ovest della Russia e del Medio Oriente

La mappa e i valori dei dati citati provengono dal set di dati ERA5 di ECMWF Copernicus Climate Change Service. Le temperature medie in superficie in Europa riguardano la terraferma con i seguenti limiti di longitudine/latitudine: 25W-40E, 34N-72N.

C3S ha seguito la raccomandazione dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) di utilizzare il periodo più recente di 30 anni per il calcolo delle medie climatologiche, e ultimamente è passato al periodo di riferimento 1991-2020 per i suoi bollettini climatici C3S. Tuttavia, sia il nuovo periodo che quello precedente (1981-2010) sono usati in tutte le cifre per trasparenza.

Aprile 2021, la temperatura dell’aria

Le temperature medie per aprile 2021 variano notevolmente in tutta Europa. Sono state al di sotto della media in un’ampia fascia dall’Islanda al Mediterraneo e al Mar Nero, ma al di sopra della media nell’ovest della penisola iberica e nell’estremo oriente del continente. Il mese – precisa nel suo report Copernicus Climate Change Service – era iniziato con condizioni insolitamente miti in molti luoghi, ma le temperature sono crollate su una vasta regione nella prima settimana del mese, raggiungendo minimi record su parti dell’Europa occidentale e centrale, ad esempio sulla Slovenia. La Francia è stata tra i Paesi che hanno subito notevoli danni da gelo. Il Regno Unito ha registrato la sua temperatura minima media più bassa per aprile dal 1922 e il numero più alto di gelate di aprile in un record di dati che risale al 1960.

Altre regioni del mondo con temperature di aprile notevolmente inferiori alla media includono l’Alaska e parti del Canada settentrionale, gran parte della Siberia orientale e la Cina, una fascia che va da nord-ovest a sud-est sull’Australia e diverse parti dell’Antartide, in particolare l’Antartide occidentale. Al contrario, le temperature sono state molto più alte della media su gran parte del Canada nord-orientale e della Groenlandia, della Siberia occidentale, parti del Medio Oriente e del Nord Africa, Argentina e Cile meridionale, Namibia costiera e Sud Africa e parti dell’Antartide orientale.

Le temperature dell’aria sono state inferiori alla media nella maggior parte dell’Oceano Pacifico tropicale e subtropicale orientale, dove l’ultimo evento di La Niña ha continuato a indebolirsi. Altre regioni oceaniche dell’emisfero settentrionale extratropicale sono state principalmente più calde della media, le principali eccezioni sono state l’Atlantico nord-orientale e i mari a nord-est della Groenlandia. Le condizioni sono state più varie sugli oceani dei tropici e dell’emisfero meridionale.

La temperatura media globale per aprile 2021 è stata superiore alla media per il 1991-2020, ma meno estrema rispetto alla maggior parte dei mesi negli ultimi sei anni. Aprile 2021 ha fatto registrare:

0,19°C in più rispetto alla media 1991-2020 per aprile

più di 0,3°C in meno rispetto ad aprile 2016 e aprile 2020, i due aprile più caldi mai registrati

l’aprile più mite dal 2015 e più fresco dell’aprile 2010,

ma più caldo di qualsiasi altro aprile registrato

Le anomalie della temperatura media europea sono generalmente maggiori e più variabili delle anomalie globali. La temperatura media europea per aprile 2021 è stata 0,9°C al di sotto della media 1991-2020, rendendo il mese di aprile il più freddo dal 2003 per l’Europa nel suo complesso.

Le temperature medie nei dodici mesi fino all’aprile 2021 sono state:

sopra la media sulla maggior parte delle aree terrestri e sulla maggior parte della superficie oceanica

la maggior parte al di sopra della media 1991-2020 sulla Siberia settentrionale e sui mari artici a nord e ovest, l’estremo nord-est del Canada, l’altopiano tibetano e parte dell’Antartide orientale

un po’ al di sopra della media in gran parte dell’Europa, sebbene al di sotto della media nell’estremo oriente del continente e in diverse regioni più piccole

al di sotto della media in alcune parti di ogni continente

al di sotto della media nel Pacifico equatoriale orientale, nell’Atlantico nord-occidentale dell’Irlanda e in diverse aree oceaniche dell’emisfero meridionale.

La media su periodi di dodici mesi attenua le variazioni a breve termine delle temperature medie regionali e globali. A livello globale- prosegue Copernicus Climate Change Service – il periodo di dodici mesi fino all’aprile 2021 è stato 0,31°C in più rispetto alla media 1991-2020. Questa media di dodici mesi è ben al di sotto della media di 0,46°C per i periodi di dodici mesi che terminano a settembre 2016 e maggio 2020, i due periodi più caldi in questo record di dati. L’anno solare più caldo è stato il 2016, con una temperatura di 0,44°C superiore alla media 1991-2020. Il 2020 è stato alla pari con il 2016, essendo più fresco di meno di 0,01°C, ben al di sotto dello spread tra più set di dati. Il terzo anno solare più caldo è il 2019; la sua temperatura è stata di 0,40°C sopra la media.

Vi è una maggiore variabilità nelle temperature medie europee, ma i valori sono più certi a causa della copertura osservativa relativamente densa del continente. La media per il periodo di dodici mesi fino all’aprile 2021 è circa 0,5°C al di sopra della media 1991-2020. Il 2020 è l’anno solare più caldo mai registrato per l’Europa con un netto margine, con una temperatura di 1,2°C superiore alla media 1991-2020.

Aprile 2021: precipitazioni, umidità relativa e umidità del suolo

Ad aprile 2021, in alcune regioni in Europa, tra cui Regno Unito, Irlanda, Scandinavia meridionale e, in particolare, la maggior parte della Francia, Turchia meridionale e parte del Caucaso, si sono registrate precipitazioni al di sotto della media 1991-2020 con umidità relativa e anomalie di umidità del suolo che si confermano costantemente condizioni più asciutte della media. Nel resto d’Europa, le condizioni sono state più umide della media per tutti gli indicatori, in particolare sulla penisola iberica, la costa mediterranea francese, la Norvegia, la Russia occidentale e ad est del Mar Nero.

Negli ultimi 12 mesi il clima è stato più umido della media, con l’umidità del suolo e l’umidità relativa che hanno rispecchiato l’andamento delle precipitazioni, sulla penisola iberica e in una regione che si estende a nord-est dall’Italia e dai Balcani alla Russia occidentale. Al contrario, tutti gli indicatori mostrano costantemente condizioni più asciutte della media in una banda diagonale dalla Francia sud-occidentale alla Germania settentrionale e nelle regioni circostanti il ​​Mar Nero.

Ad aprile 2021, il clima è stato più secco della media nella maggior parte del Nord America extratropicale, ad eccezione del Canada nord-orientale e di una regione nel sud-est degli Stati Uniti dove le condizioni sono state costantemente più umide della media. In gran parte dell’Asia, le precipitazioni sono state generalmente vicine alla media, mentre l’umidità del suolo e l’umidità relativa sono state inferiori alla media, in particolare nell’Asia occidentale. Eccezioni degne di nota, le regioni della Russia occidentale e dell’Asia centrale e orientale, con tutti gli indicatori che mostrano condizioni più umide della media. Nel Vietnam del nord e nelle Filippine, quest’ultimo colpito dal tifone Surigae, forti piogge hanno causato ingenti danni.

Negli ultimi 12 mesi, nell’emisfero settentrionale extratropicale, le precipitazioni, l’umidità del suolo e l’umidità relativa hanno mostrato costantemente un’ampia fascia asciutta che si è estesa verso est dall’Europa orientale attraverso vaste parti dell’Asia. Condizioni più secche della media sono persistite in Nord America, in particolare in alcune parti degli USA e del Messico, dove si è verificata una siccità da moderata a grave.

Al contrario, le condizioni sono state più umide della media in Canada e nel sud-est degli Stati Uniti. In Asia, le condizioni sono state prevalentemente più asciutte della media, in particolare su una vasta regione che si estendeva a est dal Caucaso e si allargava oltre la Cina settentrionale. Le condizioni verso sud più umide della media hanno dominato in una fascia dal Pakistan alla penisola coreana e al Giappone.

Nell’emisfero australe extratropicale, la maggior parte dell’Australia e, in particolare, il Sud America, hanno sperimentato condizioni più secche della media. L’Australia sud-orientale e nord-occidentale, parti del Brasile, Cile e gran parte dell’Africa meridionale hanno mostrato sostanziali anomalie umide.

L’umidità relativa media terrestre globale è diminuita negli ultimi 40 anni ed è rimasta bassa dall’inizio degli anni 2000. Aprile 2021 mostra la più grande deviazione negativa dalla media del 1991-2020 nelle rilevazioni.

Rispetto al periodo di riferimento 1991-2020, i quattro mesi fino all’aprile 2021 nell’Europa occidentale hanno fatto rilevare precipitazioni al di sotto della media, accompagnate da un’anomalia negativa dell’umidità del suolo e dell’umidità relativa, e temperature inferiori alla media a NE e superiori alla media a SE. La parte orientale del continente è stata caratterizzata da precipitazioni superiori alla media; nel NE anche l’umidità del suolo e l’umidità relativa erano al di sopra della media, tuttavia le temperature erano inferiori; a SE umidità del suolo e umidità relativa sotto la media e temperature sopra la media.

Aprile 2021, la copertura di ghiaccio

L’estensione media mensile del ghiaccio marino artico nell’aprile 2021 è stata di 13,7 milioni di km quadrati, 0,6 milioni di km quadrati (o 4%) al di sotto della media del periodo 1991-2020 per aprile. Il valore del 2021 – riporta Copernicus Climate Change Service – si è classificato al sesto posto più basso per aprile in questo record di dati, praticamente pari con aprile 2015. L’estensione del ghiaccio marino di aprile più bassa e la seconda più bassa sono state registrate nel 2019 e nel 2016, rispettivamente 9% e 8% sotto la media.

Ad aprile, l’Artico è entrato nella stagione dello scioglimento del ghiaccio marino; tuttavia, la maggior parte dell’Oceano Artico è ancora ricoperta di ghiaccio: questo è il motivo per cui, con la notevole eccezione del settore dell’Atlantico nord-orientale, le maggiori anomalie di concentrazione di ghiaccio marino si riscontrano generalmente nei mari subartici.

La mappa delle anomalie di concentrazione del ghiaccio marino per la regione artica per aprile 2021 mostra concentrazioni inferiori alla media nella maggior parte del settore del Nord Atlantico, dal Mare del Labrador al Mare di Barents. Le anomalie negative sono state particolarmente pronunciate nel Mare di Barents settentrionale. Condizioni al di sopra della media sono state registrate solo nello stretto di Danimarca tra Groenlandia e Islanda e nella parte più meridionale del Mare di Barents. Nel settore del Pacifico, le concentrazioni verso l’interno del bordo glaciale sono state generalmente superiori alla media, mentre sono state inferiori alla media più a sud, specialmente nel Mare di Bering.

Nell’aprile 2021, l’estensione del ghiaccio marino antartico era molto vicina alla media 1991-2020, a 7,2 milioni di km quadrati in media, meno di 0,02 milioni di km quadrati (o 0,3%) al di sopra della media per aprile. Dopo quattro anni di anomalie di aprile al di sotto della media (particolarmente rilevanti tra il 2017 e il 2019), il 2021 è il primo aprile con un valore vicino alla media.

Il valore vicino alla media dell’estensione totale del ghiaccio marino antartico nell’aprile 2021 maschera grandi differenze regionali nelle anomalie della concentrazione di ghiaccio marino. Le concentrazioni di ghiaccio marino erano superiori alla media a ovest della penisola antartica, dal Mare di Bellingshausen occidentale al Mare di Ross orientale, così come nella maggior parte dei settori dell’Oceano Indiano e del Pacifico occidentale. Concentrazioni inferiori alla media sono state registrate nel Mare di Weddell settentrionale e nel Mare di Ross settentrionale.