Clima: il ghiaccio marino artico sempre più vulnerabile, sopraffatto anche dall’Atlantificazione

Mentre aumentano i campanelli d’allarme sulla rapida scomparsa del ghiaccio marino nell’Oceano Artico, i dati satellitari hanno rivelato come l’intrusione delle acque più calde dell’Atlantico stia riducendo la ricrescita del ghiaccio in inverno. Inoltre, con il ghiaccio stagionale più imprevedibile che mai, i satelliti SMOS e CryoSat dell’ESA vengono utilizzati per migliorare le previsioni del ghiaccio marino, che sono fondamentali per la navigazione, la pesca e le comunità indigene, ad esempio.

La quantità di ghiaccio marino che galleggia nell’Oceano Artico varia enormemente accrescendosi e restringendosi con le stagioni. Sebbene parte del ghiaccio più vecchio e più spesso rimanga ovunque, c’è un’innegabile tendenza al declino del ghiaccio perché il cambiamento climatico stringe la sua presa su questa fragile regione polare.

Il ghiaccio marino artico raggiunge un massimo intorno a marzo, dopo i freddi mesi invernali, e poi si riduce al minimo intorno a settembre, dopo lo scioglimento estivo. Tuttavia, queste oscillazioni stagionali non sono solo legate al mutare delle stagioni: insieme al clima sempre più caldo, la temperatura dell’acqua marina dell’oceano adiacente è causa di ulteriore della vulnerabilità del ghiaccio.

Ricerche precedenti hanno suggerito che il ghiaccio marino può in parte riprendersi in inverno a seguito di un forte scioglimento estivo perché il ghiaccio sottile cresce più velocemente del ghiaccio spesso. Tuttavia, nuove scoperte indicano che il calore dell’oceano sta sopraffacendo questo effetto stabilizzante, riducendo il volume di ghiaccio marino che può ricrescere in inverno. Ciò significa che il ghiaccio marino è più vulnerabile durante le estati più calde e le tempeste invernali.

La ricerca pubblicata recentemente sul Journal of Climate descrive come gli scienziati hanno utilizzato i dati satellitari della Climate Change Initiative dell’ESA per calcolare i cambiamenti nel volume del ghiaccio marino artico tra il 2002 e il 2019.

Robert Ricker, dell’AWI Helmholtz Center for Polar and Marine Research in Germania, e i suoi colleghi, hanno mappato i cambiamenti regionali nel volume del ghiaccio marino dovuti alla deriva e hanno calcolato la quantità di ghiaccio che cresce a causa del congelamento ogni mese. Hanno anche utilizzato simulazioni di modelli per approfondire le cause del cambiamento, elemento che ha corroborato le loro scoperte.

Il dott. Ricker ha dichiarato: “Negli ultimi decenni abbiamo osservato la tendenza secondo cui meno ghiaccio vi è all’inizio della stagione di congelamento, più questo aumenta nella stagione invernale. Tuttavia, quello che abbiamo scoperto ora è che nelle regioni del Mare di Barents e del Mare di Kara, questo effetto stabilizzante è sopraffatto dal calore dell’oceano e dalle temperature più calde che stanno riducendo la crescita del ghiaccio in inverno“.

Questo nuovo processo è chiamato “Atlantificazione“, cioè il calore dall’Oceano Atlantico trasportato a latitudini più elevate sta causando il ritiro del bordo del ghiaccio marino.

“È importante sottolineare che questo significa anche che se si ha un’estate calda o forti venti, il ghiaccio marino è meno resistente“, ha aggiunto il dott. Ricker.

I ricercatori ritengono che il meccanismo di stabilizzazione potrebbe essere sopraffatto in futuro anche in altre regioni dell’Artico.

Sebbene sia chiaramente essenziale continuare a monitorare il ghiaccio marino artico per prove a sostegno delle politiche climatiche, le osservazioni satellitari vengono utilizzate in modo pratico, ad esempio, per realizzare previsioni sul ghiaccio marino. I dati sullo spessore del ghiaccio della missione CryoSat hanno contribuito in modo importante alle scoperte sull’Atlantificazione, ma i dati della missione combinati con i dati del satellite SMOS sono anche la chiave per migliorare le previsioni del ghiaccio marino sottile, più fragile.

L’Alfred Wegner Institute (AWI) in Germania unisce i dati CryoSat settimanali con i dati SMOS giornalieri per generare ogni giorno un prodotto con media settimanale.

Oltre ad essere utilizzati per le previsioni, questi dati combinati mostrano che il volume di ghiaccio marino nella stagione invernale 2020-21 è stato al minimo da quando ha avuto inizio l’elaborazione di questi prodotti sul ghiaccio marino nel 2010.

Stefan Hendricks dell’AWI ha dichiarato: “Un fattore di questo basso volume di ghiaccio marino è la regione a nord della Groenlandia e dell’arcipelago canadese, dove di solito risiede il ghiaccio più spesso. Lo scorso inverno, lo spesso strato di ghiaccio marino era quasi assente. Il resto del ghiaccio marino artico è un mix di sopra e sotto la media“.

Le informazioni possono anche potenzialmente migliorare le previsioni del tempo e del clima. Molti centri di previsione stagionale forniscono previsioni dinamiche del ghiaccio marino. Sebbene l’assimilazione della concentrazione di ghiaccio marino sia comune, la limitazione delle condizioni iniziali dello spessore del ghiaccio marino è nelle sue fasi iniziali. Tuttavia, i primi studi di assimilazione presso il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) indicano un miglioramento significativo nel sistema di previsioni stagionali.

Beena Balan Sarojini dell’ECMWF ha dichiarato: “I nostri risultati dimostrano l’utilità dei nuovi prodotti di osservazione del ghiaccio marino sia nei sistemi di assimilazione dei dati che in quelli di previsione, e suggeriscono fortemente che migliori informazioni iniziali sullo spessore del ghiaccio marino sono cruciali per migliorare le previsioni sul ghiaccio marino sub-stagionale e stagionale“.