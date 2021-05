Clima, la Francia vuole modificare la sua Costituzione: “Metteremo la conservazione dell’Ambiente nell’articolo 1”

La Francia pensa ad un ‘piano d’attacco’ radicale per la salvaguardia dell’Ambiente. La modifica dell’articolo 1 della Costituzione per integrare la protezione del clima “non è in alcun modo sepolta“. Così l’Eliseo dopo che il Journal du Dimanche aveva assicurato che il presidente Emmanuel Macron aveva rinunciato a organizzare un referendum su questo tema. “La modifica dell’articolo 1 della Costituzione per includervi la garanzia della conservazione dell’ambiente e della biodiversità non è in alcun modo sepolta. La battaglia non è finita: come è stato dall’inizio del quinquennio, la difesa del clima resta una delle priorità del Presidente della Repubblica”, assicura l’Eliseo.