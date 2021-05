Collisione tra due treni a Kuala Lumpur: soccorsi sul posto, numerosi feriti [FOTO & VIDEO]

Due treni LRT si sono scontrati in una sezione sotterranea della linea Kelana Jaya, vicino alla stazione KLCC di Kuala Lumpur, in Malesia. Uno dei treni trasportava passeggeri dalla stazione di Ampang, mentre l’altro era vuoto. I passeggeri a bordo del primo convoglio sono caduti nell’impatto: ci sono numerosi feriti, ma non si sa ancora se ci siano morti.

Il capo degli affari dei media di Syarikat Prasarana Negara Bhd (Prasarana), Azhar Ghazali, ha detto che gli sforzi di emergenza sono in corso. “Siamo spiacenti di informare che la linea LRT Kelana Jaya sta vivendo un incidente, in particolare i treni numeri 40 e 81. Tutti i passeggeri feriti sono stati evacuati sulla piattaforma. La nostra priorità è mettere in salvo tutti i nostri passeggeri”, è stato riferito in una nota.

Azhar ha riferito che saranno fornite soluzioni di trasporto alternative. I passeggeri del treno hanno condiviso sui social media video e immagini della situazione. Una delle foto mostra una persona che sembra sanguinare e giace sul pavimento, come si può vedere dalla gallery fotografica scorrevole in alto e dal video in basso, in calce all’articolo. Alcuni hanno anche condiviso le immagini dei pannelli di vetro in frantumi del treno, causati dalla collisione.

Il ministro dei Trasporti Datuk Seri Wee Ka Siong dovrebbe tenere una conferenza stampa stasera presso la stazione LRT di Ampang per l’incidente, che è accaduto alle 20:45 ora locale. L’autista alla guida di uno dei due convogli non è riuscito a rilevare l’altro treno a causa di un errore nella comunicazione dal centro di controllo. Per ora non è noto il numero delle vittime coinvolte. I soccorsi sono ancora sul posto.