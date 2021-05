Come tenere lontane zanzare, vespe e formiche? Attenzione ai falsi miti e ai metodi “fai da te” inefficaci

Tutti sanno che l’arrivo della bella stagione coincide con la comparsa di zanzare, vespe, mosche e formiche, infestanti tipici di questo periodo dell’anno che trovano il loro habitat ideale all’aria aperta ma anche all’interno delle nostre abitazioni.

Pur di evitare visite indesiderate da parte di questi insetti, molti ricorrono a metodi “fai da te”, che però spesso si dimostrano inefficaci per debellare l’infestazione.

Ecco che Rentokil, leader mondiale in servizi di disinfestazione, derattizzazione e disinfezione, aiuta ad affrontare l’arrivo degli infestanti sfatando alcuni falsi miti fai da te e fornendo dei semplici consigli, tutti naturali e facili da replicare a casa, per proteggere le nostre abitazioni da ospiti indesiderati.

Zanzare

Le zanzare sono uno dei principali disturbi della bella stagione a causa del ronzio e delle punture. Vengono spesso considerate come insetti innocui, ma in realtà possono essere vettori di malattie e infezioni.

Ecco alcuni rimedi fai da te che vengono utilizzati per la lotta alle zanzare ma che in realtà sono falsi miti:

Molti pensano che le zanzare siano attratte dalla luce , infatti si cerca sempre di stare lontani da fonti di luce e spegnerle appena possibile quando la sera si sosta all’aria aperta. Ma in realtà, ciò che piace a questi insetti è il calore del nostro corpo e in modo particolare la quantità di CO2 che viene emessa nell’aria.

È quindi molto importante fare attenzione e affidarsi sempre ai suggerimenti di esperti nel settore, ecco i consigli di Rentokil per una corretta lotta alle zanzare:

Eseguire un’attenta e puntuale pulizia del giardino come prima protezione dagli infestanti. L’erba troppo alta, soprattutto se umida, offre riparo alle zanzare e fornisce l’habitat perfetto per deporre le uova. Inoltre, esistono anche delle piante che grazie ai propri principi attivi fungono da repellenti contro le zanzare come calendula, lavanda e citronella. L’aroma di basilico, erba gatta e menta, inoltre, sono ottimi rimedi per allontanare anche altre tipologie di insetti.

È importante attuare una prevenzione antizanzare nelle proprietà private e a livello condominiale se in presenza di giardini e zone verdi circostanti.

Vespe

Parlando di vespe, la prima cosa da fare quando si tratta di prevenzione e difesa da una possibile infestazione, è sicuramente controllare che non vi sia sul terrazzo o in giardino la presenza di nidi (detti anche favi di vespe).Ci sono alcuni metodi fai da te che possono avere effetti di allontanamento momentaneo ma sicuramente non saranno

risolutivi del problema:

Erbe come la citronella, l’alloro, il basilico e il geranio, hanno un odore che può risultare insopportabile per le vespe, ma non sono un rimedio efficace per sconfiggere questi insetti.

Rentokil in questo caso consiglia in particolare di stare attenti quando si decide di piantare, nel giardino o nei vasi sul terrazzo, fiori molto colorati e profumati, perché questi imenotteri sono molto attratti dal loro nettare e in particolare da colori come il bianco e il giallo.

Molti pensano anche che il fumo prodotto dalla combustione di polvere di caffè possa funzionare come repellente naturale, non è del tutto vero, poiché le vespe si allontanerebbero momentaneamente ma il problema continuerebbe a sussistere, soprattutto se nelle vicinanze si trova un nido.

Se siamo in presenza di un nido è bene ricordare di fare attenzione che nei vasi non si accumulino residui di acqua stagnante, in quanto le vespe sono spesso alla ricerca di acqua per abbeverarsi e per mantenere il loro nido alla giusta temperatura.

Può essere utile ricordare che inizialmente i nidi di vespa hanno dimensioni piuttosto contenute – come una noce o una pallina da golf – e sono più facili da trattare, quindi è fondamentale verificarne precocemente la presenza e affidarsi ad esperti che possano gestire rapidamente la rimozione con efficacia.

Formiche

Le formiche in casa possono rappresentare un problema grave soprattutto quando riescono ad insediarsi in ambienti come la cucina. Sebbene si ritenga che le formiche non siano portatrici di patologie, potrebbero essere state a contatto con sostanze infette, quindi è importante evitare che entrino in casa o addirittura nella dispensa della cucina.

La polvere di caffè grazie al suo odore intenso, ha sicuramente una funzione repellente e può riuscire a tenerle alla larga per qualche tempo, ma è sbagliato far passare il concetto che, da sola, possa risolvere li problema in via definitiva.

L’elenco di seguito, con i consigli di Rentokil, aiuterà a mantenere la casa libera dalle formiche, o a fare in modo che l’infestazione non proliferi: