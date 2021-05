Commercio Estero: Istat, ad aprile export extra-Ue +7,3% su mese, +104% su anno (2)

(Adnkronos) – Alla luce di questi risultati il saldo commerciale ad aprile 2021 vede un surplus di 4,846 miliardi (contro il rosso di 171 milioni ad aprile 2020). Aumenta l’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici (da +1.167 milioni per aprile 2020 a +7.747 milioni per aprile 2021).

Nel trimestre febbraio-aprile 2021, rispetto ai tre mesi precedenti, l’export aumenta del 2,8%, per effetto principalmente delle maggiori vendite di energia (+28,0%) e beni strumentali (+3,2%). Nello stesso periodo, l’import segna un rialzo congiunturale dell’11,6%, cui contribuiscono soprattutto i forti aumenti degli acquisti di energia (+37,4%) e beni intermedi (+9,7%).