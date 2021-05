Congo, eruzione del vulcano Nyiragongo: 5 morti durante l’evacuazione, gli abitanti di Goma rientrano a casa

Dopo essere fuggiti nella notte verso il vicino Ruanda in seguito all’eruzione del vulcano Nyiragongo, nel Parco nazionale Virunga, distante meno di 20 km, gli abitanti di Goma, capoluogo del Nord Kivu, nella Repubblica democratica del Congo, hanno iniziato a tornare nelle loro case.

La lava non ha raggiunto Goma, ma ha causato gravi danni materiali alle città circostanti, in particolare a Buhene, dove diverse case sono state distrutte e 5 persone sono morte durante l’evacuazione, in un incidente stradale causato dal panico sulla Sake Highway.

“La lava si è fermata a Buhene, alla periferia di Goma. La città è stata salvata“, ha confermato il governatore della provincia del Nord Kivu, il generale Constant Ndima, secondo quanto riportato da Actualité.