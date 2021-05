Congo, eruzione del vulcano Nyiragongo: ordinata l’evacuazione di Goma, 250 mila in fuga nel panico – FOTO E VIDEO

L’improvvisa eruzione del vulcano Nyiragongo ha scatenato il panico nella Repubblica Democratica del Congo: il governo ha ordinato la totale evacuazione della città di Goma, che conta 250 mila abitanti. La popolazione sta fuggendo in preda al panico, come possiamo osservare dalle immagini (foto e video) a corredo dell’articolo. Il vulcano Nyiragongo è esploso per la prima volta dopo quasi 20 anni, colorando il cielo notturno di un rosso fuoco e invadendo con una colata di lava l’enorme autostrada che collega Goma con la città di Beni nella provincia del Nord Kivu. L’ultima eruzione del Monte Nyiragongo, nel 2002, ha lasciato centinaia di morti e piste aeroportuali ricoperte di lava.

La missione Onu nella Repubblica Democratica del Congo (Monusco) ha inviato un elicottero sopra la zona, confermando l’attivita’ vulcanica in corso e precisando che al momento la citta’ di Goma non sembra minacciata dalla lava, che scorre invece verso il Ruanda. In gran parte della citta’ e’ in atto un blackout elettrico e migliaia di residenti hanno lasciato le loro case raccontando di “fiamme giganti” che escono dalla montagna. Non e’ invece stato registrato alcun terremoto, evento che spesso accompagna le eruzioni del vulcano.

Il lago di lava del vulcano Nyiragongo ribolle costantemente e di norma è tra le attrazioni turistiche della zona, non lontana dal parco di Virunga dove vive, fra numerose altre specie animali, una numerosa popolazione di gorilla. Nel 1977 il vulcano, alto tremila metri e dalle pendici densamente popolate, provocò oltre 600 morti.