Coni: Idem, ‘bene Malagò, candidatura Bellutti è stata importante per dar voce alle donne’

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – “Malagò è stato rieletto con un amplio margine, me lo aspettavo, in questi due mandati ha tessuto molte relazioni portando avanti una serie di progetti su cui sta lavorando. Ritengo altresì importante la partecipazione di Antonella Bellutti che con la sua candidatura ha portato all’attenzione una serie di temi tra cui la presenza delle donne”. E’ il commento all’Adnkronos di Josefa Idem, ex ministro per le Pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili, riguardo alla rielezione alla guida del Coni di Giovanni Malagò.

“Io mi occupo di psicologia, una recente ricerca sulla creatività nei lavoro di squadra ha dimostrato che più il team è diversificato e più trova risposte positive: le donne servono. Bellutti ha fatto sentire la sua voce e sono sicuro che il presidente Malagò saprà fare tesoro di questo contributo”, conclude l’ex canoista campionessa mondiale e olimpica nella specialità del K1.