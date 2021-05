Coprifuoco, il Governo: “speriamo di fare in tempo affinché slittamento alle 23 entri in vigore già da domani, martedì 18 maggio”

Il nuovo decreto è stato approvato, ma resta un dubbio: quando entrerà in vigore il nuovo coprifuoco? Dovrebbero entrare in vigore mercoledì le nuove misure del decreto Covid e quindi dalla sera del 19 maggio il coprifuoco dovrebbe slittare alle 23, ma fonti qualificate di governo non escludono che le nuove misure entrino in vigore già domani, martedì 18 maggio, se i tempi tecnici lo consentiranno. Il testo approvato questa sera in Consiglio dei ministri deve infatti essere sottoposto al vaglio del capo dello Stato e dopo la firma del presidente della Repubblica dovrà essere pubblicato in Gazzetta ufficiale, dunque anche se l’obiettivo sarebbe quello di renderlo efficace già domani, viene reputata più probabile l’entrata in vigore mercoledì.