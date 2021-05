Coronavirus, Bassetti: “Togliamo restrizioni e mascherine a chi è vaccinato”

“Ci vuole un po’ più di coraggio e di iniziativa per dare segnali di ritorno alla normalità in sicurezza. Gli americani hanno levato le restrizioni e la mascherina per i vaccinati. Dobbiamo farlo anche noi: abbiamo il 30% della popolazione italiana che ha fatto almeno una dose di vaccino. Dopo 20 giorni dalla prima dose leviamo obbligo di mascherina per chi è vaccinato. È un bel segnale per tutti, ma soprattutto per chi non lo vuole fare“: è quanto afferma Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, in un post su Facebook.

“Allunghiamo anche la durata del green-pass per i vaccinati a 12 mesi. Perché deve durare solo 6 mesi? Quali studi dimostrano con certezza che la protezione da vaccino dura solo 6 mesi? La burocrazia Italica e poca reattività di alcune istituzioni rischiano di uccidere la ripartenza… Io intanto continuo a lavorare e a studiare, senza smettere di comunicare via tv, giornali e via social. Riesco a fare più cose insieme…come sempre,” conclude l’infettivologo.