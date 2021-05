Coronavirus: crolla l’indice RT, scende anche l’incidenza

In netto calo, per la 2ª settimana consecutiva, l’indice Rt in Italia: secondo l’ultimo monitoraggio della cabina di regia, riunita oggi, nell’ultima settimana si attesta a 0,78, contro lo 0,86 della scorsa settimana e lo 0,89 di 14 giorni fa.

In discesa anche l’incidenza (è il dato rispetto a ieri) il cui valore è a 66 casi su 100 mila abitanti rispetto ai 96 della scorsa settimana.

I dati del monitoraggio settimanale sull’andamento del Covid in Italia, ora all’esame della cabina di regia, saranno presentati nel pomeriggio.