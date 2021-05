Coronavirus, dalla Valle d’Aosta alla Calabria: focus sul numero di posti letto disponibili in area non critica e terapia intensiva [GRAFICI]

A corredo dell’articolo dei grafici molto importanti, elaborati dal dott. Luca Fusaro, in cui si illustra il numero di posti letto disponibili in area non critica e terapia intensiva per 100.000 abitanti: l’elaborazione (in basso) non tiene conto dei contagi in corso ed evidenzia, ad esempio, come per la Calabria sia più facile raggiungere la soglia di sicurezza del 40% in area non critica e del 30% in terapia intensiva (8 posti letto per 100.000 abitanti in terapia intensiva per la Calabria, 24 per la Valle d’Aosta, 51 in area non critica contro i 183 della Valle d’Aosta).

In alto il grafico con i valori assoluti: in Calabria ci sono, secondo Agenas, 964 posti letto in area non critica e 152 in terapia intensiva.