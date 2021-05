Coronavirus, dati sempre più incoraggianti: l’indice RT in calo per la 3ª settimana consecutiva, scende anche l’incidenza

Incoraggianti gli ultimi dati sull’andamento della pandemia di Covid-19 in Italia.

E’ in calo per la terza settimana consecutiva l’indice RT in Italia: secondo l’ultimo monitoraggio della cabina di regia, si attesta a 0,72, mentre la scorsa settimana era 0,78.

Cala anche, in tutto il Paese, l’incidenza settimanale delle persone contagiate ogni 100mila abitanti, da 73 a 51, avvicinandosi alla soglia della fascia bianca (sotto i 50) per tutte le regioni. Fascia bianca in cui, da lunedì 31 maggio, potranno già entrare Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Molise.

Tutte le Regioni/Province autonome sono classificate a rischio basso e hanno tutte un Rt medio inferiore a 1, e quindi una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo uno, in base agli ultimi dati del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di Sanità, riferito al periodo 17-23 maggio.

L’incidenza risulta in decrescita anche secondo il dato del Ministero della Salute, riferito a un diverso intervallo temporale: 47 casi ogni 100mila abitanti.