Coronavirus, oggi in Italia solo 5.948 nuovi casi: non erano così pochi da 7 mesi! Il bollettino mostra la luce in fondo al tunnel

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 256 morti, 13.038 guariti e 5.948 nuovi casi su 121.829 tamponi. Oggi è risultato positivo il 4,89% dei tamponi effettuati, in leggero calo rispetto al dato dei giorni scorsi. Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Campania (959), Lazio (661) e Lombardia (637). Era dal 13 ottobre 2020 che in Italia non si registrava un aumento giornaliero di nuovi casi positivi così basso: quel giorno erano stati 5.901. Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

4.050.708 casi totali



121.433 morti

3.505.717 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 423.558 così suddivisi:

18.395 (+50) ricoverati in ospedale ( 4,34 % )

( ) 2.490 (-34) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,59% )

( ) 402.673 (-7.364) in isolamento domiciliare ( 95,07% )

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: