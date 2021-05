Il Molise sara’ una delle regioni che entrera’ in zona bianca, secondo la bozza del prossimo monitoraggio della situazione epidemiologica in Italia relativa alla pandemia di Coronavirus. A quanto si apprende dal documento, l’indice di contagio e’ di 12,11 contagiati su 100mila abitanti con indice Rt a 0,78. La percentuale di occupazione delle terapie intensive e’ al 10% mentre quella in aree mediche e’ al 7%.