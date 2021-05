Coronavirus: l’indice Rt in lieve aumento per la seconda settimana consecutiva, incidenza in calo [DATI]

Arrivano le prime indicazioni del monitoraggio della cabina di regia ministero della Salute-Iss-Regioni.

In base a quanto emerso, l’indice Rt in Italia sarebbe in lieve aumento, per la seconda settimana consecutiva: è salito a 0,89 contro lo 0,85 della settimana precedente.

L’incidenza, secondo gli ultimi calcoli, sarebbe ancora in discesa dal valore 146 registrato nel monitoraggio della scorsa settimana, arrivando ora a 127.