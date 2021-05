Coronavirus: la Germania allenta le restrizioni per i vaccinati, niente coprifuoco e limitazioni sui contatti

In Germania il Parlamento ha approvato nuove norme che prevedono un allentamento delle restrizioni per chi sia già stato vaccinato contro il Covid-19 e chi è guarito.

Le nuove regole entreranno in vigore da sabato: secondo quanto riporta Deutsche Welle, le disposizioni si applicheranno a chiunque abbia ricevuto la dose finale del vaccino da almeno 14 giorni e a chiunque sia guarito dal Covid-19 da un periodo compreso tra 6 mesi e 28 giorni e abbia un test negativo per provarlo.

In base al testo le attuali norme sul coprifuoco e le restrizioni sui contatti non si applicano alle persone completamente vaccinate o che abbiano superato il coronavirus e siano negative. Nel caso di negozi e parrucchieri, i cittadini vaccinati verranno trattati allo stesso modo delle persone che siano risultate negative a un test, sottolinea Deutsche Welle, spiegando che dovranno continuare a usare le mascherine e mantenere le distanze.