Coronavirus: FOCUS sull’andamento delle vaccinazioni in Italia, DATI e GRAFICI

Secondo il report online del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria, aggiornato alle 06:13 di oggi, sono 31.367.254 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate in Italia, il 95,1% del totale di quelle consegnate, che sono finora 32.975.467.

In dettaglio, si tratta di 22.141.080 Pfizer/BioNTech, 3.025.157 Moderna, 7.085.480 Vaxzevria (AstraZeneca) e 723.750 Janssen (J&J).

Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 10.409.935, il 17,57% della popolazione.

Di seguito 2 grafici che mostrano l’andamento delle vaccinazioni in Italia, elaborati dal dott. Luca Fusaro, aggiornati a ieri, 24 maggio, aventi come riferimento la popolazione a cui il vaccino è rivolto (soggetti ≥ 16 anni).