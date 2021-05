Coronavirus: nel Regno Unito “raggiunto un nuovo traguardo”, un altro passo avanti verso il ritorno alla normalità

Per milioni di cittadini britannici oggi cambiano le regole di contenimento del Coronavirus: in Inghilterra, Galles e Scozia è possibile riunirsi in numero limitato anche al chiuso, abbracciarsi e andare al ristorante e al pub anche restando al chiuso. Saranno cancellati anche i divieti di viaggio che saranno sostituiti da nuove norme.

“Abbiamo raggiunto un nuovo traguardo nella nostra strada per uscire dal lockdown, ma dobbiamo fare i prossimi passi con una grande dose di cautela“, ha affermato il premier Boris Johnson.

Le nuove regole arrivano nel momento in cui nel Paese la variante indiana continua a diffondersi, ma il premier ha precisato che questa è tenuta “sotto stretto controllo” e saranno prese contromisure in caso di variazioni significative delle curve di contagio.

Anche in Francia (da mercoledì) cambieranno molte regole: il coprifuoco sarà spostato dalle 19 alle 21, si potrà andare al ristorante all’aperto (non oltre il 50% della capienza e per 6 persone per tavolo) e frequentare le terrazze pubbliche all’aperto. Dal 9 giugno il coprifuoco sarà spostato alle 23 e poi eliminato dal 30 giugno. I cinema potranno riaprire, così come musei e teatri (potranno accogliere il 35% della loro capacità massima, per un totale massimo di 800 persone).

Anche nei Paesi Bassi (da mercoledì) entreranno in vigore nuove norme meno rigide, e ciò grazie all’andamento delle vaccinazioni e alla riduzione dei ricoveri.